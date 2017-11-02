При поддержке Kapital Bank была организована фотовыставка в метро

2017-11-02 12:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В канун 50-летия Бакинского метрополитена Kapital Bank стал официальным партнером социального проекта, организованного Бакинским метрополитеном. Официальная церемония открытия фотовыставки «Старый Баку» состоялась первого ноября 2017 года в городском метро, на станции "Нариман Нариманов".

На выставке представлены 90 фотографий «Старого Баку», отобранные для этой выставки известным историком-исследователем Фуадом Ахундовым со специальными табличками с краткой информацией на азербайджанском, русском и английском языках о том, что изображено на фото.

Рядом с каждой фотографией размещен также QR-код (скоростной ответ). Войдя на сайт метрополитена, с помощью указанного QR-кода можно сразу же получить информацию о любой фотографии. Оригинальные фотографии отображали архитектуру, нефтяные шахты, торговцев и жителей города того времени. Отметим, что фотографии будут радовать посетителей станции в течение шести месяцев.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.