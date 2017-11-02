Топ-менеджменту КМГ грозит увольнение в случае срыва сроков модернизации ПНХЗ

2017-11-02 12:28 | www.trend.az | 4

Министр энергетики Канат Бозумбаев провел рабочее совещание о ходe модернизации Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Совещание прошло с участием и.о. исполнительного вице-президента по транспортировке, переработке и маркетингу нефти АО «НК «КазМунайГаз» Данияра Тиесова и генерального директора ТОО «ПНХЗ» Шухрата Данбай.

Констатируется отставание по срокам завершения модернизации и запуска необходимых установок для производства высокооктановых бензинов и дизельного топлива в ТОО «ПНХЗ». Напомним, что сроком завершения модернизации ТОО «ПНХЗ» было определено 26 октября, а Атырауского нефтеперерабатывающего завода - 16 сентября. Однако АО «НК «КазМунайГаз» перенес сроки на первую половину декабря текущего года.

Выслушав информацию Тиесова и Данбай, министр поручил принять экстренные меры обеспечения внутреннего рынка высокооктановым бензином и дизельным топливом в ближайшие сроки.

В частности, на основании представленных данных о возникновении дефектов на отдельных установках, К.Бозумбаев указал на возможные срывы сроков установки производства нефтепродуктов.

По итогам совещания министр отметил необходимость подключения установки производства высокооктанового бензина в срок до 8 ноября и установки производства дизельного топлива в кратчайшие сроки.

При этом в случае срыва установленных сроков завершения модернизации ТОО «ПНХЗ» министром будет инициировано освобождение топ-менеджеров Тиесова и Данбай от занимаемых должностей.

На текущей неделе на Павлодарский и Атырауский НПЗ министром поручено направить комиссию министерства по выявлению возможных рисков затягивания модернизации объектов.