Выдвинуто новое обвинение в отношении сбежавшего с поезда заключенного

2017-11-02 12:44 | www.apa.az | 5

В отношении заключенного Али Агами, сбежавшего с поезда специального назначения, следственными органами выдвинуто новое обвинение.

Как сообщает АПА, возбуждено уголовное дело еще по одной статье УК - 312 (дача взятки).

Напомним, что 23 октября этапируемые в Баку в специальном вагоне плановым железнодорожным караулом Баку-Астара-Баку ранее судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Этибар Алекбер оглу Мамедов (1980 г.р.) и ранее не судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Али Расим оглу Агами (1989 г.р.) совершили побег.

Один из заключенных – Али Агами спустя несколько дней был задержан в Ширване.

Несколько дней назад были задержаны 3 человека, обвиняемых в пособничеству побегу заключенных: Гаджиев Магомед Фамиль оглу, Гюнай Атакишиева и певица Федая Лачин. В отношении этих лиц была избрана мера пресечения в виде ареста.

Кроме того, были арестованы и уволены несколько сотрудников Пенитенциарной службы.