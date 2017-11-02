Рамзан Кадыров: Довольно глазеть на труп Ленина

2017-11-02 12:18 | www.oxu.az | 5

«Тело вождя революции Владимира Ленина должно быть похоронено. Так поступить было бы гуманно и человечно, но решение об этом должен принять президент РФ Владимир Путин».

Как сообщает Оxu.Az со ссылкой на reqnum.ru, такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин. Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно, - написал Кадыров на своей странице в Telegram. - Неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком. Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения».

Но, как считает Кадыров, если и принимать решение о захоронении вождя, то тогда такое же решение должно быть принято и по другим лицам.

«Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга», - считает Кадыров.

Н.Г.