Черногория сосредоточена на строительстве трубопровода для доставки азербайджанского газа в Юго-Восточную Европу– глава МИД (Версия 2)

2017-11-02 14:43 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ - Черногория сосредоточена на реализации проекта строительства Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), который планируется подключить к газопроводу ТАР, предназначенного для поставок азербайджанского газа в Европу, в албанском городе Фиери.

Об этом в четверг сказал министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере энергетики", - добавил глава МИД Черногории.

Посредством IAP будут обеспечены поставки азербайджанского газа в несколько государств Юго-Восточной Европы. Трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубических метров газа в год.

Организаторы трубопровода ТАР уже подписали соответствующий меморандум с разработчиками IAP, в частности с компаниями Plinacro (Хорватия), BH-Gas (Босния и Герцеговина), Geoplin Plinovodi (Словения), а также с правительствами Черногории и Албании.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP.

(Автор: Ляман Зейналова)