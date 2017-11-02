Berat Albayrak'dan kritik doğalgaz açıklaması

2017-11-02 14:41 | www.trend.az | 1

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Uluslararası Doğalgaz Kongresi'nde konuşuyor

Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmalarından satır başları;

Artık, satıcılardan ziyade alıcıların piyasayı domine ettiği bir yöne doğru gidiyoruz ve Türkiye, bu piyasada daha aktif oluyor. Gaz inşallah daha da ucuzlayacak, şehirlerde hane halkı da sanayi de daha ucuz gaz kullanacak.

Enerji kaynaklarını itilaf ve çatışmaların kaynağı değil, barış ve istikrarın kaynağı olarak görüyoruz.

Silivri ve Tuz Gölü depolama tesislerimizin kapasitesini 2 buçuk milyar küpten 4 milyara, 2021 sürecinde de 10 milyar küpün üzerine çıkarmak zorundayız. En kötü güne hazır olacağız.

Sisteme hızlı entegre olabilmeleri yönü ile, son teknoloji Türkiye'ye son derecede esneklik kazandırıyor. İşte bu adımların sonucu 2016 yılı başı itibarıyla yıllık 34 milyon metreküp olan gazlaştırma projesini 2017 yılı sonu itibarıyla bu rakam 117 milyon metreküpe çıkıyor. Dünya rekoru kırdık.

2015 itibarıyla sisteme giren gaz kapasitesi 190 milyon metreküpten, toplam kapasite 2016 sonu itibarıyla 217 milyona ve bu yıl sonu itibarıyla da yaklaşık sisteme azami miktarda gaz sevkiyatı yapan kış aylarında 250 milyon metreküpü bulup da kısıntıya gittiğimiz zamanlarda, bu yıl sonu itibarıyla yaklaşık 290 milyona çıkarıyoruz.