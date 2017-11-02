Прогноз погоды на завтра

2017-11-02 12:30 | www.oxu.az | 4

В Баку и на Абшеронском полуострове 3 ноября ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром в некоторых местах полуострова изморось, умеренный северо-западный ветер сменится юго-западным ветром.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10, днем 15-18, в Баку ночью 8-10, днем 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана завтра в основном осадков не ожидается. Утром местами туман. Западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 5-10, днем 15-19, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.

A.M.

