Режиссер «Людей Икс» подал в суд

2017-11-02 12:36 | www.oxu.az | 7

Американский режиссер Бретт Рэтнер подал в суд на одну из женщин, обвинивших его в домогательствах. Он объявил клеветой слова Мелани Колер, назвавшую его насильником в Facebook, передает Oxu.Az со ссылкой на Variety.

Кинематографист обратился в суд после публикации статьи в Los Angeles Times в среду, 1 ноября, в которой пять актрис и одна певица рассказали о сексуальных домогательствах Рэтнера. Женщина, которую режиссер обвинил в клевете, в статье не упоминалась.

Колер опубликовала пост 20 октября. Она написала, что 12 лет назад в Голливуде Рэтнер изнасиловал ее, когда она была пьяна.

Режиссер в иске заявил, что это не правда, и потребовал возместить ущерб, нанесенный его репутации. Обвинения еще шести девушек он никак не прокомментировал.

Как сообщал The Hollywood Reporter, после выхода материала Los Angeles Times, Рэтнер объявил о прекращении сотрудничества с кинокомпанией Warner Bros. Он подчеркнул, что делает это из-за секс-скандала.

1 ноября кинематографиста обвинили в домогательствах актрисы Оливия Манн, Наташа Хенстридж, Джейми Рэй Ньюман, Кэтрин Таун и Жорина Кинг, а также модель Эри Сасаки.

Рэтнер снял такие фильмы, как «Красный Дракон», «Час пик» и «Люди Икс: Последняя битва».

A.C.

