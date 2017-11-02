Черногория хочет купить азербайджанский газ (версия 2)

2017-11-02 14:57 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Черногория заинтересована в закупке азербайджанского газа. Об этом сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместной пресс-конференции с черногорским коллегой Серджаном Дармановичем, который находится с официальным визитом в Баку.

"Мы обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики, - сказал Мамедъяров, выразив удовлетворение уровнем развития отношений с Черногорией.

Министр добавил, что в настоящее время четыре документа между странами находятся на рассмотрении.

"Я проинформировал министра Черногории про армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Наши отношения находятся на высоком уровне в рамках международных организаций", - сказал он.

По словам Мамедъярова, между странами также имеется большой потенциал для развития отношений в сфере туризма и образования.

(Автор: Ляман Зейналова.)