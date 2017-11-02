Генпрокуратура и МВД Азербайджана распространили сообщение о нейтрализации Этибара Мамедова по прозвищу «Годжа»

2017-11-02 13:01 | www.apa.az | 6

Генпрокуратура и МВД Азербайджана распространили совместное сообщение.



Как передает АПА, в сообщении говорится: «В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий по поимке сбежавшего из под надзора конвоя во время этапирования в город Баку 23 октября 2017 года обвиняемого в тяжких и особо тяжких преступлениях ранее неоднократно судимого Этибара Мамедова было установлено, что он скрыватся в доме своего знакомого Ильгара Азимова в Гаджигабульском районе.



В ходе расследования было установлено, что 1 ноября примерно в 23:00 Этибар Мамедов и Ильгар Азимов вместе с жителями столицы Анаром Аскеровым и Шахмаром Бейализаде ехали на автомобиле И. Азимова по дороге Баку-Алят. С целью их поимки была проведена специальная операция.



Но эти лица не подчинились законному требованию сотрудников полиции остановить транспортное средство на посту, совершили наезд на сотрудников правоохранительных органов и пытались сбежать, отстреливаясь из огнестрельного оружия.

В результате ответных мер, предпринятых оперативной группой с применением табельного оружия в установленном законом порядке, Этибар Мамедов и Ильгар Азимов получили ранения. Они скончались по пути в медицинское учреждение. Другой раненый Анар Аскеров госпитализирован. Не получивший каких-либо ранений Шахмар Бейализаде задержан.

При осмотре автомобиля, в котором находились обвиняемые Этибар Мамедов и другие упомянутые лица, обнаружены и изъяты два пистолета «Макаров», патроны и гильзы в большом количестве, одна ручная граната, один нож, консервированные продукты питания, предназначенные для хранения в полевых условиях в течение длительного времени, медпрепараты, снаряжение, предметы одежды и пр.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по соответствующему уголовному делу продолжаются».