В Баку начались международные учения с участием прикаспийских стран

2017-11-02 13:10 | www.apa.az | 6

При организационной поддержке Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в Баку начались международные комплексные учения спасательных служб прикаспийских государств «Каспий -2017».

Как сообщает АПА, сначала участники возложили цветы к памятнику Гейдару Алиеву во дворе Академии. В первый день учений в Академии МЧС были проведены настольные тактические учения.

Затем заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенант Этибар Мирзоев проинформировал гостей о теме учений. Он сказал, что в учениях, которые продолжатся два дня, принимают участие личный состав и техника МЧС Азербайджана, а также соответствующих государственных структур России, Ирана, Казахстана и Туркменистана: «Кроме того, в учениях принимают участие личный состав, специальная техника и оборудование других соответствующих силовых органов Азербайджана».

Заместитель министра довел до сведения присутствующих, что это уже второе проходящее в Баку мероприятие с участием прикаспийских стран. По его словам, в прикаспийских странах действуют объекты по добыче и обработке нефти и газа, и предотвращение чрезвычайных ситуаций и ликвидация последствий аварий на этих объектах имеют большое значение с точки зрения противопожарной безопасности, безопасности людей в водных бассейнах. Э.Мирзоев отметил, что в мероприятии принимают участие: 1014 человек личного состава МЧС и других силовых структур (Министерства обороны, Государственной Пограничной Службы, Министерства внутренних дел и др.), 700 спасателей, более 190 единиц различной техники, самолетов, вертолетов и кораблей.

Следующий этап учений будет проведен завтра в Гарадагском районе Баку.