ОИС всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту - генсек (версия 3) (ФОТО)

2017-11-02 14:59 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Организация исламского сотрудничества (ОИС) всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту. Об этом генеральный секретарь ОИС Юсиф бин Ахмед аль-Усеймин сказал на встрече в Джидде с председателем Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубаризом Гурбанлы, говорится в четверг в сообщении пресс-службы Госкомитета.

Согласно информации, на встрече был отмечен высокий уровень связей между Азербайджаном и ОИС, проведен широкий обмен мнениями по расширению сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Гурбанлы отметил, что Азербайджан как член ОИС отличается своей инициативностью, всегда выполняет свои обязательства, проводит работу согласно принципам организации.

Также он подчеркнул, что во всех международных организациях, где представлен Азербайджан, страна защищает как собственные государственные интересы, так и исламскую культуру, общие интересы исламского мира.

Опыт Азербайджана в сфере отношений между государством и религией может быть примером для других стран, сказал Гурбанлы.

Также глава Госкомитета довел до внимания, что представители всех религий живут в стране в условиях мира и спокойствия, и Азербайджан вносит свой вклад в межрелигиозный диалог, углубление партнерства.

Отметив, что 2017 год был объявлен в Азербайджане «Годом исламской солидарности», Гурбанлы проинформировал о многочисленных мероприятиях, которые были и будут проведены Госкомитетом совместно с Управлением мусульман Кавказа, как в Азербайджане, так и в международном масштабе. Глава Госкомитета пригласил генсека ОИС на заключительную международную конференцию, которая будет проведена в этом контексте в декабре текущего года, добавив, что в рамках сотрудничества с ОИС это мероприятие может быть еще более эффективным и действенным. Председатель Госкомитета отметил, что Азербайджан также принимал IV Игры исламской солидарности, и выразил уверенность в том, что этот спортивный праздник в значительной степени придал стимул укреплению исламской солидарности.

Юсиф бин Ахмед аль-Усеймин, говоря о своем визите в Азербайджан, встрече с Президентом Ильхамом Алиевым сказал, что этот визит оставил у него приятные впечатления, и еще раз подчеркнул однозначную и неизменную позицию ОИС по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, добавив, что в этом вопросе ОИС всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана.

Глава ОИС отметил, что рост исламофобских тенденций в мире беспокоит исламские государства, подчеркнув в связи с этим важность деятельности мусульманских государств в едином направлении. Юсиф бин Ахмед аль-Усеймин выразил признательность Азербайджану и Президенту страны Ильхаму Алиеву за всестороннюю поддержку деятельности руководимой им структуры в сфере защиты интересов и решения проблем исламского мира.

(Текст: Кямаля Сеидова)