Стоимость биткоина превысила семь тысяч долларов

2017-11-02 15:03 | www.trend.az | 5

Курс биткоина (bitcoin), самой популярной в мире криптовалюты, в четверг днем на ряде бирж превысил историческую отметку в 7 тысяч долларов на ожидании нового форка и запуска фьючерсных торгов на криптовалюты, передает РИА Новости со ссылкой на данных торгов.

Так, по данным биржи OKCoin, курс криптовалюты на 12.00 составлял 7,016 тысячи долларов за биткоин. Отметку в 7 тысяч долларов биткоин также преодолел на биржах GDAX и ANX. При этом на одной из крупнейших бирж — Bitfinex — по состоянию на полдень максимальный курс биткоина был зафиксирован на уровне 6,949 тысячи долларов за штуку. На бирже Poloniex — максимальный курс составлял 6,95 тысячи долларов.

Ранее в среду аналитик "Альпари" Владислав Антонов прогнозировал, что биткоин в ближайшее время может приблизиться к уровню 7 тысяч долларов на фоне планов крупнейшего мирового оператора фьючерсных бирж CME Group запустить фьючерсные контракты на эту криптовалюту.

Кроме того, 13 ноября произойдет очередной форк — будет внедрен протокол Segregated Witness (SegWit2x), который является продолжением инициативы по увеличению размера блоков. Первый этап прошел летом активацией протокола SegWit. Активация обновленного протокола, как ожидается, сможет решить проблему маленького для хранения всей информации размера блока: новый протокол увеличит его объем до 2 Мб, а вместе с этим и объем проведения транзакций внутри одной цепочки.

В начале сентября биткоин начал падать на фоне негативных новостей о запрете криптобирж в Китае. Достигнув отметки в 4,9 тысячи долларов, криптовалюта на протяжении двух недель демонстрировала негативную динамику. Минимума биткоин достиг 15 сентября — 3,1 тысячи долларов. Однако затем биткоин начал отыгрывать позиции. В среду 1 ноября курс биткоина поднялся до исторического максимума в 6,5 тысячи долларов.

При этом в четверг курс появившейся при разделении биткоина криптовалюты Bitcoin Cash также показывал положительную динамику. По данным торговой площадки Coinmarketcap.com, по состоянию на 12.00 он рос почти на 16% за последние 24 часа — до 564,5 доллара. Вторая после него по капитализации криптовалюта Ethereum снижалась на 6,7%, до 283 долларов.