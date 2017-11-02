Министр: «Монтенегро заинтересовано в выходе азербайджанского газа на рынок страны»

2017-11-02 13:24 | www.apa.az | 5

«Мы довольны развитием дружественных и партнерских связей между Азербайджаном и Монтенегро. В ходе встречи я проинформировал министра об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции после встречи с главой МИД Монтенегро Срджаном Дармановичем заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Министр сказал, что связи между двумя странами в рамках международных организаций также находятся на высоком уровне: «Между нами подписано 15 документов. В настоящий момент рассматриваются 4 документа. Монтенегро заинтересовано в выходе азербайджанского газа на рынок страны. Мы также обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспортных коридоров и туризма. Мы продолжаем наши дружественные связи. Если с политической точки зрения нет проблем, то считаем, что мы должны укреплять экономические связи».