Глава МИД Азербайджана встретится с сопредседателями 16 ноября

2017-11-02 13:26 | www.apa.az | 4

«16 ноября я проведу встречу с сопредседателями».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время пресс-конференции, состоявшейся после встречи с министром иностранных дел Монтенегро Срджаном Дармановичем.

Министр сообщил, что встреча пройдет в Москве: «За несколько дней до этого в Москве будет проведена встреча с президентом и главой МИД Армении. Было выдвинуто предложение о проведении трехсторонней встречи. Точно известно пока то, что я встречусь в Москве с сопредседателями».