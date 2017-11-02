Фадая Лачын и другие не подали апелляционную жалобу

2017-11-02 12:48 | www.oxu.az | 6

Арестованные в связи с побегом заключенных из поезда специального назначения сотрудники Пенитенциарной службы, певица Фадая Лачын и другие не подали апелляционную жалобу об изменении избранной в их отношении меры пресечения в виде ареста.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, они отказались от права подавать жалобу.

Напомним, 23 октября этапируемые в Баку в специальном вагоне плановым железнодорожным караулом Баку-Астара-Баку ранее судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Этибар Алекпер оглу Мамедов (1980 г.р.) и ранее не судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Али Расим оглу Агами (1989 г.р.) совершили побег.

Один из заключенных – Али Агами спустя несколько дней был задержан в Ширване. Э.Мамедов же был убит во время проведенной сотрудниками правоохранительных органов минувшей ночью спецоперации.

Несколько дней назад были задержаны 3 человека, обвиняемые в пособничестве побегу заключенных: Гаджиев Магомед Фамиль оглу, Гюнай Атакишиева и певица Фадая Лачын. В отношении этих лиц была избрана мера пресечения в виде ареста.

Кроме того, были арестованы и уволены несколько сотрудников Пенитенциарной службы.

A.C.

