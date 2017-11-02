На некоторых дорогах активизировались оползни

2017-11-02 12:51 | www.oxu.az | 4

В октябре на территории республики были продолжены наблюдения над экзогенными – геологическими процессами.

Как передает Oxu.Az, руководитель экспедиции по геологическому планированию Разведывательной службы МЭПР Азиз Гаралов сообщил АПА, что из-за атмосферных осадков и техногенных факторов на зыхском оползневом участке наблюдалась относительная активность.

По его словам, из-за влияния природных факторов на масазырском оползневом участке также наблюдалась относительная активность:

«На территории «Зяли гёлю» в Масазырском районе под воздействием природных и техногенных факторов активизировался оползневой процесс. Тот же процесс произошел и в поселке Нубар».

Руководитель экспедиции сказал, что на оползневых участках на 5, 7, 8 и 10 километрах автодороги Дегеди-Пеликеш в Астаре наблюдалась активность из-за воздействия атмосферных осадков, а также обвал в некоторых местах вдоль дороги:

«Под воздействием атмосферных осадков на оползневых участках на 17-19 и 45-47 километрах дороги Ленкоран-Лерик была зафиксирована активность. На склонах гор вдоль дороги образовались локальные оползневые участки. На 10-м км автодороги Лерик-Госмальян-Келвез активизировался процесс обвала. Под воздействием атмосферных осадков параметры оползневого участка «Гюллютяпя» в Масаллы возросли. В то же время, под воздействием атмосферных осадков возросли параметры оползневого участка на 17-м км автодороги Джалилабад-Дженган-Солтанкенд. На склонах гор вдоль дороги образовались локальные оползневые участки».

Гаралов отметил, что зафиксирована активность в оползневой зоне Садан в Сиязани.

«Продолжается активность и в оползневой зоне Газбабалы в Шабрани. Кроме того, активизировались оползневые процессы и на 37-46 километре автомагистрали Губа-Хыналыг, на некоторых участках зарегистрировано несколько случаев лавинных обвалов. Относительная активность наблюдается в оползневой зоне на 37-40 километре автомобильной дороги Губа-Гонагкенд, на склоне вдоль дороги образовались новые локальные оползневые зоны», - сказал он.

По словам представителя министерства, увеличились размеры трещин в оползневой зоне в квартале 48-А города Шамахы, на участке наблюдается активность, и зона оползня расширяется по направлению к бровке.

На нескольких участках оползневой зоны на 106-111 километре автомобильной дороги Баку-Шамахы произошли лавинные обвалы, оползни текучего типа. В течение месяца под воздействием атмосферных осадков отмечен ощутимый рост оползневых параметров. Активизировались оползни и на 132-136 километрах автомагистрали Баку-Агсу, в результате чего произошли лавинные обвалы. На данной территории в нескольких местах вдоль дороги сформировались новые локальные оползневые участки. Зафиксирована активность и в оползневых зонах в Дедегюнеш и Муганлы (Шамахы) и Сангалан (Агсу).