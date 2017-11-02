Произведения Гасана Хагвердиева представят в Балакенском районе (ФОТО)

2017-11-02 15:17 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В связи со 100-летием со дня рождения видного азербайджанского мастера кисти, заслуженного художника Гасана Хагвердиева 3 ноября в Центре Гейдара Алиева в Балакенском районе будут представлены его произведения, сообщили Trend Life в пресс-службе министерстве культуры и туризма Азербайджана.

Мероприятие пройдет в рамках проекта министерства культуры и туризма Paytaxtdan bölgələrə ("Из столицы в регионы") при совместной организации Азербайджанской государственной художественной галереи и Шекинского регионального Управления культуры и туризма

Гасан Хагвердиев родился 20 июля 1917 года. С ранних лет он увлекался рисованием, после средней школы поступил в Художественное училище имени Азима Азимзаде. Основной темой его творчества были люди - он рисовал портреты коллег, актеров, певцов, музыкантов, а также простых людей. Гасан Хагвердиев был многогранным художником - используя разные техники и стили, он проявлял свой талант в живописи, графики, иллюстрации и декорациях для театра. В его работах запечатлены образы многих знаменитых людей в стиле шаржа и карикатуры. Изобразительное искусство являлось смыслом его жизни, также, как и воспитание детей. Он проводил многие часы, рисуя вместе с ними у себя в студии или дома приобщая их к творчеству.

19 августа 1978 года Гасан Хагвердиев покинул этот мир, но его жизнь продолжается в творчестве детей и внуков.

Напомним, что 24 октября 2017 года в Музейном центре в Баку состоялось открытие выставки, посвященной 100-летию со дня рождения Гасана Хагвердиева.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)