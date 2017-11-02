Трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, России и Ирана вносит большой вклад в укрепление сотрудничества и безопасности в регионе - депутат

2017-11-02 15:28 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, России и Ирана вносит большой вклад в укрепление сотрудничества и безопасности в регионе, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

По его словам, значение нынешней проведенной в Тегеране встречи связано с тем, что главы государств продемонстрировали приверженность трехстороннему формату сотрудничества.

«На встрече были выражены конкретные позиции по дальнейшему развитию сотрудничества в трехстороннем формате в различных направлениях, в том числе в сферах энергетики, безопасности, борьбы с международным терроризмом, экономики, торговли, гуманитарной и других сферах», - сказал депутат.

По его мнению, с точки зрения экономики эта встреча особенно важна потому, что транспортный коридор Север-Юг связан с этими тремя странами.

«Грузы будут перевозиться из Пакистана в Иран, из Ирана в Азербайджан, отсюда в Россию и из России в Европу. Азербайджан, Россия и Иран являются самыми важными связующими странами этого коридора. Основа этого трехстороннего сотрудничества была заложена на первой встрече, проведенной в Азербайджане, а в Иране это сотрудничество было еще больше расширено», - сказал Насиров.

Депутат подчеркнул, что очередной шаг по транспортному коридору Север-Юг вслед за открытием железной дороги Баку-Тбилиси-Карс еще больше усиливает роль и вес этих трех государств в транспортных перевозках между Европой и Азией.

«Считаю, что эта встреча важна не только с точки зрения трехсторонних, но и двусторонних связей. Состоялись двусторонние встречи главы Азербайджанского государства с Президентом России и Президентом Ирана, проведены обсуждения по развитию двусторонних отношений. Проведение таких встреч вносит большой вклад в укрепление сотрудничества и безопасности в регионе», - сказал депутат.

Напомним, что 8 августа 2016 года в Азербайджане была проведена первая трехсторонняя встреча президентов Ильхама Алиева, Владимира Путина и Хасана Рухани.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)