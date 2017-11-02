Дарманович: «Азербайджан - стратегический партнер Монтенегро»

2017-11-02 13:32 | www.apa.az | 5

«Двусторонние отношения между нашими странами нашли отражение в ходе встреч на высшем уровне и в меморандумах о взаимопонимании. В 2013 году Азербайджан и Монтенегро подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве. На встрече мы обсудили планируемый визит в Баку премьер-министра и спикера парламента Монтенегро».

Как сообщает АПА, об этом глава МИД Монтенегро Срджан Дарманович сказал на пресс-конференции по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

«Мы являемся сторонниками конструктивного диалога, урегулирования конфликтов мирным путем. Выступаем за разрешение нагорно-карабахской проблемы с учетом деятельности Минской группы ОБСЕ и посредством выполнения резолюций ООН. Азербайджан – стратегический партнер Монтенегро. Поставка азербайджанского газа к границам Монтенегро создаст для нашей страны возможность диверсифицировать источники газа и расширит наши экономические связи», - сказал дипломат.