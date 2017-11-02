Экс-члены правительства Каталонии прибыли в суд для дачи показаний

2017-11-02 13:00 | www.oxu.az | 4

Бывшие члены каталонского женералитата Каталонии прибыли в здание Национальной судебной коллегии в Мадриде для дачи показаний в рамках расследования попыток добиться независимости от Испании, сообщает Оxu.Az со ссылкой на газету ТАСС.

В частности, в суд прибыл бывший замглавы женералитата Ориол Жункерас.

Повестки в суд в рамках этого дела были направлены экс-главе женералитата Карлесу Пучдемону и 13 бывшим членам его правительства.

Большинство этих людей решили явиться в суд: исключение составляют находящиеся в Бельгии Пучдемон и четверо его соратников.

Фигуранты дела обвиняются, в частности, в мятеже и растрате бюджетных средств.

Н.Г.