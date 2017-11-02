Эрдоган огласил учредителей нового предприятия по производству отечественного автомобиля

2017-11-02 15:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал имена компаний, которые примут участие в создании отечественного автомобиля, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что в создании отечественного автомобиля примут участие такие компании, как Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türkcell и Zorlu Holding.

Глава государства отметил, что создание отечественного автомобиля в Турции усилит экономику страны.

Президент также отметил, что, начиная с 2021 года, Турция приступит к экспорту отечественных автомобилей в соседние страны.

По словам Эрдогана, также планируется создание специальной комиссии, которая будет осуществлять надзор над производством отечественного автомобиля.

«Я стану первым покупателем отечественного автомобиля», - сказал Эрдоган.

Разрабатываемый в Турции отечественный автомобиль будет выпускаться с различными типами кузова и силовыми агрегатами.

Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся и автобусы местных марок - BMC, Temsa и Otokar.

Напомним, что покупка отечественного автомобиля в Турции будет освобождена от уплаты специального потребительского налога.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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