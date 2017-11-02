Глава МИД Монтенегро: «Мы заинтересованы в проекте ТАР»

2017-11-02 13:42 | www.apa.az | 3

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере энергетики».

Как сообщает АПА, об этом глава МИД Монтенегро Срджан Дарманович заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым. По его словам, Монтенегро заинтересовано и в реализации проекта ТАР.

«Посредством данного маршрута возможна доставка газа в Хорватию. Если появятся иные возможности, то мы внимательно будем следить за этим процессом с тем, чтобы диверсифицировать энергопоставки в регионе», - сказал дипломат.