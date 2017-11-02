В Петербурге за убийство в Тбилиси проходящего по делу Ровшана Лянкяранского авторитета задержаны азербайджанцы

2017-11-02 14:13 | www.apa.az | 4

В Петербурге после окончания административного ареста вновь задержаны двое уроженцев Азербайджана. Теперь им вменяют убийство.

Как сообщает АПА со ссылкой на «fontanka.ru», вечером 1 ноября из изолятора временного содержания на Захарьевской улице вышли двое уроженцев Закавказья: 42-летний Гусейн и 38-летний Эмин. Далеко уйти от места, где они провели семь суток административного ареста, земляки не смогли — их уже ждали, чтобы вновь задержать, оперативники уголовного розыска и сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с бандитизмом управления ФСБ.

Азербайджанцы задержаны пока на двое суток в рамках уголовного дела об убийстве. По версии следствия, в середине сентября текущего года они устранили гражданина России Эльчина Мамедов (1975 г.р.). Имя Э.Мамедова проходило по делу, возбужденному в связи с убийством «вора в законе» Ровшана Лянкяранского.. Преступление было совершено у ресторана в центре Тбилиси, убитый являлся человеком, известным в криминальном мире. Его «Toyota Land Cruiser» расстреляли двое неизвестных.

Это преступление, возможно, не было бы раскрыто к сегодняшнему дню, если бы 24 октября Эмина и Гусейна не задержали в Петербурге сотрудники Росгвардии. В машине, которую остановили на улице Турку, нашли маски, черный камуфляж, наручники, пистолет с обоймой и бинокль. Судя по всему, силовики предотвратили новое преступление. Впрочем, тогда, неделю назад, ситуацию оформили в рамках Административного кодекса. Теперь у следствия есть основания для того, чтобы проводить расследование в рамках Уголовного.