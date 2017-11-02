В Google приняли меры для защиты СМИ и политиков от дезинформации

2017-11-02 13:15 | www.oxu.az | 5

Корпорация Google сделала шаги для защиты журналистов, бизнеса и политиков от дезинформации в интернете, в следующем году будет распространен доклад о том, кто размещал на ее сервисах политическую рекламу.

Как передает Oxu.Az, об этом в среду на слушаниях в Конгрессе США сообщил старший вице-президент и юрисконсульт корпорации Кент Уолкер.

"В прошлом месяце мы запустили нашу продвинутую программу по защите, которая позволит оградить тех, кто рискует стать объектом атаки - журналистов, лидеров бизнес-сообщества и публичных политиков", - сказал он, выступая в спецкомитете Сената по разведке.

Представитель компании заверил, что Google продолжает совершенствовать свои инструменты, пытаясь предотвратить "попытки манипулировать" ее системами. В частности, в новостном сервисе Google предусмотрена проверка фактов, а поисковая машина в первую очередь опирается на проверенные источники.

Кроме того, в компании проанализировали свои продукты на предмет их возможного использования лицами, связанными с иностранными правительствами.

"Мы обнаружили подозрительную активность, хотя она и носила ограниченный характер", - заметил Уолкер.

"Мы будем и далее расширять применение технологий по защите наших пользователей и мы продолжим работать с властями. Мы также сделаем процесс размещения политической рекламы более прозрачным и легким для понимания пользователями, и еще более безопасным. В 2018 году мы выпустим доклад по транспарентности, показав, кто покупает политическую рекламу на наших платформах", - резюмировал вице-президент.

Н.О.