Президент Ильхам Алиев вручил орден «Истиглал» народному артисту Рауфу Абдуллаеву

2017-11-02 14:26 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил орден «Истиглал» художественному руководителю и главному дирижеру Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, народному артисту, лауреату Государственной премии Рауфу Абдуллаеву.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

Отметим, 28 октября президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Рауфа Абдуллаева орденом «Истиглал».

Рауф Абдуллаев удостоен данной награды за большой вклад в развитие и пропаганду азербайджанской музыкальной культуры.

Рауф Абдуллаев является дирижером симфонического оркестра Азербайджанской государственной филармонии, профессором, народным артистом Азербайджана, лауреатом Государственной премии и ордена «Шохрат».