В Президиум Верховного суда России направлен запрос в связи с решением об аннулировании регистрации ВАК

2017-11-02 14:30 | www.apa.az | 3

Как сообщает московский корреспондент АПА, сегодня адвокат ВАК представил в Президиум Верховного суда России жалобу на решения суда первой инстанции и Апелляционной коллегии об аннулировании регистрации ВАК на основе иска Министерства юстиции.

Отметим, 15 мая этого года на основе иска Министерства юстиции Верховный суд России принял решение об аннулировании регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК). 19 сентября Апелляционная коллегия Верховного суда России не удовлетворила жалобу ВАК, оставив в силе решение суда первой инстанции.