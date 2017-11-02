Стали известны подробности гибели «Годжи» – ОБНОВЛЕНО

2017-11-02 13:25 | www.oxu.az | 4

Генпрокуратура и МВД Азербайджана распространили совместное сообщение.



Как передает Oxu.Az, в сообщении говорится: «В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий по поимке сбежавшего из под надзора конвоя во время этапирования в город Баку 23 октября 2017 года обвиняемого в тяжких и особо тяжких преступлениях ранее неоднократно судимого Этибара Мамедова было установлено, что он скрыватся в доме своего знакомого Ильгара Азимова в Гаджигабульском районе.



В ходе расследования было установлено, что 1 ноября примерно в 23:00 Этибар Мамедов и Ильгар Азимов вместе с жителями столицы Анаром Аскеровым и Шахмаром Бейализаде ехали на автомобиле И. Азимова по дороге Баку-Алят. С целью их поимки была проведена специальная операция.



Но эти лица не подчинились законному требованию сотрудников полиции остановить транспортное средство на посту, совершили наезд на сотрудников правоохранительных органов и пытались сбежать, отстреливаясь из огнестрельного оружия.



В результате ответных мер, предпринятых оперативной группой с применением табельного оружия в установленном законом порядке, Этибар Мамедов и Ильгар Азимов получили ранения. Они скончались по пути в медицинское учреждение. Другой раненый Анар Аскеров госпитализирован. Не получивший каких-либо ранений Шахмар Бейализаде задержан.



При осмотре автомобиля, в котором находились обвиняемые Этибар Мамедов и другие упомянутые лица, обнаружены и изъяты два пистолета «Макаров», патроны и гильзы в большом количестве, одна ручная граната, один нож, консервированные продукты питания, предназначенные для хранения в полевых условиях в течение длительного времени, медпрепараты, снаряжение, предметы одежды и пр.



Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по соответствующему уголовному делу продолжаются».

10:36

Стали известны подробности операции по задержанию криминального авторитета Этибара Мамедова по прозвищу «Годжа».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Э.Мамедов укрылся в доме некого Ильгара Азимова в поселке Гюздек Абшеронского района.

Правоохранительные органы пытались задержать Э.Мамедова в Гарадагском районе, когда он ехал в направлении Гаджигабула. Во время операции вместе с Э.Мамедовым был ликвидирован и И.Азимов, оказавший вооруженное сопротивление. Еще два человека пострадали.

09:26

В Гарадагском районе Баку произошел вооруженный инцидент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, сотрудники правоохранительных органов вступили в перестрелку с группой вооруженных лиц во время операции по задержанию Этибара Мамедова по прозвищу «Годжа».

В результате Э.Мамедов был убит. Еще два человека пострадали. Они были доставлены в Клинический медицинский центр №1. Один из них – Анар Аскеров 1988 г.р., который вез «Годжа» на грузовом автомобиле. Другой раненый – Шахмар Баялизаде 1993 г.р.

01:43

Задержан криминальный авторитет, который сбежал 23 октября во время планового этапирования заключенных в город Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Этибар Мамедов, по прозвищу «Годжа» был арестован в результате специальной операции правоохранительных органов в Гарадагском районе.

Отмечается, что во время операции произошла перестрелка между полицейскими и бандитами, в результате чего был убит человек. Сам Этибар Мамедов не пострадал.

С.Б.

