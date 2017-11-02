Таджикистан и Туркменистан подписали межправительственное Соглашение в сфере ЧС

2017-11-02 15:57 | www.trend.az | 4

13 новых документов о сотрудничестве были подписаны сегодня, после завершения официальных встреч и переговоров Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В частности, в присутствии Глав двух государств было подписано Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Соглашение было подписано Председателем Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан Рустамом Назарзода и Заместителем министра обороны Туркменистана Юсупом Мухамметгулыевым.

Как сообщила НИАТ «Ховар» начальник пресс-центра КЧС и ГО при Правительстве РТ Умеда Юсуфи, Соглашением предусматривается широкий спектр сотрудничества двух стран в сфере предупреждения стихийных бедствий, а также вопросы оказания помощи при ликвидации их последствий.

Подписанное Соглашение также позволит упростить порядок совместного реагирования двух государств на чрезвычайные ситуации, в том числе посредством прохождения таможенных и пограничных процедур в кратчайшие сроки.