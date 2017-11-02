Гармонист Закир Мирзоев проведет творческий вечер в Международном центре мугама (ВИДЕО)

2017-11-02 16:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама, 7 ноября в 19.00, пройдет творческий вечер заслуженного артиста Азербайджана, гармониста Закира Мирзоева, сообщает Trend Life. Вечер организован Mədəniyyət TV (Культура) Азербайджанского телевидения и Международным центром мугама при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана.

Среди почетных гостей вечера народный артист, композитор Тофиг Бакиханов, ректор Национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими, директор Музыкального колледжа имени Асафа Зейналлы Назим Казымов, заслуженный деятель искусств, композитор Айдын Азимов и другие.

В концертной программе примут участие народные артисты Афтандил Исрафилов, Анвер Садыхов, Гюльяз Мамедова, заслуженные артисты Нурия Гусейнова, Тейюб Асланов, заслуженный артист Нахчыванской Автономной Республики Эхтирам Гусейнов, гармонисты Айдын Алиев, Бахшали Алиев, Тейюб Тейюбоглу и кларнетист Гуламмирза Мирзоев.

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(Автор: Вугар Иманов)