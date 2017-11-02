Yerli otomobili üretecek şirketler belli oldu

2017-11-02 17:03 | www.trend.az | 0
Yerli otomobili üretecek olan Ortak Girişim Grubu'ndaki 5 babayiğit Anadolu Grubu (Isuzu), BMC, Kıraça Holding (Karsan Otomotiv), Turkcell ve Zorlu Holding (Vestel) olarak belirlendi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RESMEN AÇIKLADI
Erdoğan yaptığı açıklamada "Şimdi ortak girişim grubunda yer alan 5 şirketi tanıtmak istiyorum. Babayiğitlerin harf sırasına göre ilke Anadolu Grubu'dur. Otomotiv sektöründe ciddi birikimleri olan grubun projede yer almasını isabetli buluyorum. İkinci şirket BMC grubudur. Kendilerini tebrik ediyorum. Üçüncü babayiğidimiz ise Kıraça Holding. Dördüncü babayiğidimiz Turkcell Grubu. Beşinci Zorlu Holding'dir" dedi
İŞTE O ŞİRKET VE BAŞINDAKİ İSİMLER
Anadolu Grubu (Isuzu)-Tuncay Özilhan
BMC-Ethem Sancak
Kıraça Holding (Karsan)-İnan Kıraç
Turkcell-Ahmet Akça ve Kaan Terzioğlu
Zorlu Holding (Vestel)-Ahmet Nazif Zorlu