Yerli otomobili üretecek şirketler belli oldu

2017-11-02 17:03 | www.trend.az | 0

Yerli otomobili üretecek olan Ortak Girişim Grubu'ndaki 5 babayiğit Anadolu Grubu (Isuzu), BMC, Kıraça Holding (Karsan Otomotiv), Turkcell ve Zorlu Holding (Vestel) olarak belirlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RESMEN AÇIKLADI

Erdoğan yaptığı açıklamada "Şimdi ortak girişim grubunda yer alan 5 şirketi tanıtmak istiyorum. Babayiğitlerin harf sırasına göre ilke Anadolu Grubu'dur. Otomotiv sektöründe ciddi birikimleri olan grubun projede yer almasını isabetli buluyorum. İkinci şirket BMC grubudur. Kendilerini tebrik ediyorum. Üçüncü babayiğidimiz ise Kıraça Holding. Dördüncü babayiğidimiz Turkcell Grubu. Beşinci Zorlu Holding'dir" dedi

İŞTE O ŞİRKET VE BAŞINDAKİ İSİMLER

Anadolu Grubu (Isuzu)-Tuncay Özilhan

BMC-Ethem Sancak

Kıraça Holding (Karsan)-İnan Kıraç

Turkcell-Ahmet Akça ve Kaan Terzioğlu

Zorlu Holding (Vestel)-Ahmet Nazif Zorlu