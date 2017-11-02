Состоялась встреча между министрами иностранных дел Азербайджана и Монтенегро - ОБНОВЛЕНО

2017-11-02 14:40 | www.apa.az | 8

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с находящимся с визитом в Азербайджане министром иностранных дел и европейской интеграции Монтенегро Срджаном Дармановичем.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, на встрече была выражена удовлетворенность развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Монтенегро, было отмечено, что визиты на высшем уровне вносят важный вклад в двустороннее сотрудничество между странами.

Срджан Дарманович сообщил, что Азербайджан играет конструктивную и стабильную роль в сложном регионе, и высоко оценил диалог, проводимый между сторонами на высшем уровне.

В ходе встречи была отмечена стратегическая важность партнерства в энергетической сфере в проекте Южного газового коридора, в частности, TANAP и TAP.

На встрече также было выражено удовлетворение деятельностью азербайджанских компаний в Монтенегро и отмечено, что расширение связей в этом направлении отвечает интересам обеих стран.

Касаясь процесса последних переговоров, проведенных в направлении решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Э.Мамедъяров еще раз напомнил о международных правовых нормах и принципах нашего государства в вопросе урегулирования конфликта, а также справедливой позиции, основанной на Хельсинском заключительном Акте.

С.Дарманович сообщил, что Монтенегро поддерживает мирное урегулирование конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, на основании резолюций Совбеза ООН.

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Началась встреча между находящимся с визитом в Баку министром иностранных дел Монтенегро Срджаном Дармановичем и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Как сообщает АПА, встреча пройдет в формате тет-а-тет, затем в широком формате.

После встречи стороны выступят с заявлением для прессы.