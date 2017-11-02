Бывший министр обороны Армении обеспокоен союзом Турция-Азербайджан

2017-11-02 15:19 | www.apa.az | 4

В столице России проведен международный круглый стол «Кавказ в современном мировом и региональном контексте».

Как сообщает московский корреспондент АПА, на мероприятии, организованном Национальным исследовательским институтом мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) имени Е. М. Примакова Российской академии наук (РАН), участвовали российские, армянские и грузинские политические эксперты.

В своей вступительной речи президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин сказал, что после распада Советского Союза в кавказском регионе активизировались иностранные игроки, возникла нестабильность, которая продолжается по сегодняшний день: «Вероятность того, что конфликты на постсоветском пространстве, как и многие мировые конфликты, будут продолжительными, большая. Россия заинтересована в стабильности региона. Потому что обострение конфликтов в регионе создает прямую угрозу для России».

Руководитель Центра исследований стран постсоветского пространства института Александр Крылов в своем докладе под названием «Особенности современного этапа развития Южного Кавказа» в качестве одной из угроз на Южном Кавказе указал использование его территории против России. По его словам, рост напряженности в отношениях между РФ и США усиливает вероятность повторного разгорания конфликтов в регионе Южного Кавказа.



Выступивший на мероприятии экс-министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в своем докладе под названием «Перспективы стабилизации ситуации на Южном Кавказе и угрозы региональной стабильности» заявил, что самую большую угрозу для региона представляет военный союз Турции и Азербайджана.



«Позиция, занимаемая Турцией, представляет собой самую большую угрозу для региона Южного Кавказа. Сегодня Турция является основным участником всех региональных проектов», - сказал он.

Анкара обладает возможностью пользоваться ресурсами всего региона. Обладающая мощной армией Турция представляет самую большую угрозу для Южно-Кавказского региона. В этом контексте хочу отметить создание азербайджано-турецкой военной коалиции. В этот военный альянс вовлечена и Грузия».



Бывший министр заявил, что военный альянс Азербайджан-Турция-Грузия противостоит российско-армянскому единству.



На мероприятии с докладом на тему «Развитие азербайджано-иранских отношений после отмены санкций» выступил доцент Московского государственного университета международных отношений (МГИМО), кандидат исторических наук Михаил Волхонский. Эксперт отметил, что в последнее время наблюдается ускоренное развитие отношений между Азербайджаном и Ираном. По его словам, товарооборот между двумя странами увеличился: «Наряду с политическими отношениями между Ираном и Азербайджаном, развиваются и экономические связи. Обе страны участвуют в совместных проектах в Каспийском регионе. Азербайджан вкладывает инвестиции в Иран. Оба государства связывает железная дорога. В скором времени будет реализован один из крупнейших проектов региона – транспортный коридор Север-Юг. Проект, в котором участвует и Россия, охватывает большой транспортный коридор, связывающий Санкт-Петербург с индийским городом Мумбаи».