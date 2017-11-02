"Азербайджанские авиалинии" приостановили онлайн-продажу авиабилетов

2017-11-02 13:50 | www.oxu.az | 3

«Азербайджанские авиалинии» приостановило продажу авиабилетов на своем сайте (www.azal.az), говорится в сообщении ЗАО, распространенном в четверг.

Как отмечается, это связано с профилактическими работами, которые будут вестись в течение сегодняшнего дня, и в частности с обновлением сайта и переходом на новую систему продажи авиабилетов.

«После завершения работ мы ознакомим вас [клиентов] с новыми тарифами и их условиями», - говорится в сообщении.

Также в сообщении ЗАО отмечается, что это не коснется ранее приобретенных билетов.