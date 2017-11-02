Палатой выявлен ряд нарушений в ANAMA

2017-11-02 15:36 | www.apa.az | 6

ANAMA допустило ряд нарушений при использовании выделяемых из государственного бюджета средств для проведения операции по очистке территорий от мин.

Как сообщает АПА, это нашло свое отражение в результатах аудиторской проверки Счетной палаты за 2015-2016 годы.

Так, ANAMA допустило ряд нарушений при выплате командировочных, расходов на питание, оплате расходуемого топлива транспортных средств различных марок, из-за неправильного применения норм расходования топлива. В то же время, в ряде случаев закупка товаров осуществлялась без применения методики закупок. Кроме того, число штатных единиц и зарплата сотрудников ANAMA определялись не соответствующей комиссией, а руководством в независимом порядке.