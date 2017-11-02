Генпрокуратура об убийстве «Годжи» – ОБНОВЛЕНО

2017-11-02 14:07 | www.oxu.az | 6

Пресс-службы Генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел Азербайджана распространили совместное заявление об операции, проведенной для поимки Этибара Мамедова по прозвищу «Годжа».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в информации говорится, что в ходе комплексных оперативно-розыскных мероприятий по поимке сбежавшего из-под конвойной охраны во время этапирования в Баку 23 октября 2017 года неоднократно судимого ранее и обвиняемого в совершении тяжких и особо тяжких преступлений Этибара Мамедова поступила информация, что он скрывается в доме своего знакомого Ильгара Азимова в Гаджигабульском районе.

В ходе проверки, проведенной для уточнения информации, было установлено, что Этибар Мамедов и Ильгар Азимов 1 ноября в 11 часов вечера на принадлежащем последнему автомобиле вместе со столичными жителями Анаром Аскеровым и Шахмаром Байализаде ехали по трассе Баку-Алят. Для их задержания была проведена спецоперация.

Однако названные лица не подчинились законному требованию выполняющих служебные обязанности сотрудников полиции остановить транспортное средство на полицейском посту, наехали на них на автомобиле, открыли огонь из огнестрельного оружия и попытались скрыться.

Ответными мерами с использованием табельного оружия в установленном в законодательстве порядке оперативной группой были ранены Этибар Мамедов и Ильгар Азимов. Они скончались по дороге в лечебное заведение, куда должны были быть доставлены для оказания медицинской помощи. Другой раненый Анар Аскеров был госпитализирован, а не получивший ранения Шахмар Байализаде был задержан.

В автомобиле, где ранее находились обвиняемый в совершении преступления Этибар Мамедов и другие названные лица, во время обыска были обнаружены и изъяты два пистолета марки «Макаров», большое количество патронов и гильз, одна ручная граната, один нож, консервированные продовольственные продукты, необходимые для проживания в полевых условиях длительное время, медицинские препараты, различные принадлежности, одежда и др.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по соответствующему уголовному делу продолжаются.

09:54

Сегодня ночью в криминальной перестрелке был убит криминальный авторитет Этибар Мамедов по прозвищу «Годжа».

Как передает Oxu.Az, об этом Qafqazinfo сказал глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

По его словам, в течение дня будет сделано официальное заявление об операции по задержанию Этибара Мамедова.

Отметим, что вчера ночью правоохранительные органы провели операцию по аресту криминального авторитета. В этот момент между сторонами произошла перестрелка.

A.M.

