Ашхабад стал 16-м городом-побратимом Душанбе

2017-11-02 16:28 | www.trend.az | 4

Ашхабад стал 16-м городом-побратимом Душанбе. Соглашение об установлении побратимских связей этих двух городов сегодня было подписано председателями города Душанбе Рустами Эмомали и Ашхабада – Шамухаметом Дурдилиевым .

Душанбе до этого узы дружбы связывали с 15-ю городами-побратимами из стран Азии, Европы, Америки, Африки.

Как сообщили НИАТ «Ховар» в Исполнительном органе государственной власти города Душанбе, первый договор о дружбе был подписан еще в августе 1966 года с городом Лусака, расположенным в далёкой Замбии.

Также в советское время был подписан договор о породнении с городом Сана Йеменской Республики (1967 г.), в то время как протокол о сотрудничестве между городами Сана и Душанбе был подписан спустя 11 лет, в 1988 году.

Кстати, в Душанбе одна из улиц носит название Сана — в честь йеменского города-побратима. В 1967 году также с Душанбе побратался тунисский Монастир, а в 1976 году — Лахор (Пакистан).

Отдельной истории заслуживает австрийский город Клагенфурт, партнёрские связи с которым были установлены в 1972 году. 22 марта 1989 года был подписан протокол о сотрудничестве между магистратом города Клагенфурт и Душанбинским горисполкомом в рамках связей городов-побратимов. Со слов Леопольда Гугенбергера, бывшего мэра Клагенфурта, он предложил построить таджикскую чайхану в своем городе. Еще во времена Советского Союза он посещал Душанбе, когда мэром был Максуд Икромов. Два мэра быстро подружились, а идея была воплощена в жизнь.

Сегодня чайхана в Клагенфурте — единственная в Европе — расположилась в самом центре города около кафе и концертного зала.

Также интересная история у американского города Боулдер в штате Колорадо. Именно здесь, в небольшом городке, находится знаменитая таджикская чайхана, которую Душанбе подарил американскому городу-побратиму.

Теперь она является символом американо-таджикской дружбы, а интернет-кафе «Центр дружбы» в Душанбе является ответным подарком жителей Боулдера душанбинцам.

В 1990 году городом-побратимом стал также Ройтлинген (Германия), а в дальнейшем — сразу несколько городов близких по духу и языку стран — это Мазари-Шариф (Афганистан), Тегеран и Шираз (Иран).

В октябре 1991 года было подписано соглашение между Санкт-Петербургом и таджикской столицей. А 30 апреля 1999 года было подписано новое соглашение о породнении между Исполнительным органом государственной власти города Душанбе и администрацией Санкт-Петербурга — о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Кстати, в 2014 году проходили Дни культуры Санкт-Петербурга в Душанбе.