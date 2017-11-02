По проекту TAP выполнено 60% работ

2017-11-02 15:47 | www.apa.az | 6

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов встретился с делегацией во главе с заместителем председателя Сената Италии Линдой Ланциллоттой, находящейся с визитом в Баку.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Министерство энергетики, на встрече министр подчеркнул, что глобальные энергетические проекты и энергетическое сотрудничество между двумя странами являются важными факторами, углубляющими азербайджано-итальянские отношения. По его словам, Азербайджан является одним из основных поставщиков нефти Италии. Итальянские компании успешно представлены в энергетических проектах, реализуемых в Азербайджане.

П.Шахбазов отметил, что диверсификация энергетических источников и маршрутов является приоритетом энергетической политики Азербайджана, добавив, что Южный газовый коридор, будучи глобальным проектом в области энергетической безопасности, обеспечивает реализацию этой политики и сыграет важную роль в экономическом развитии и надежном энергоснабжении всех участвующих в проекте стран. Прокладка Трансадриатического трубопровода (TAP) через Италию превращает эту страну в важного партнера Азербайджана.

Л.Ланциллотта отметила, что ее страна заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах, особенно в области энергетики. Она подчеркнула, что Азербайджан является стратегическим партнером Италии в области энергетики, и эти отношения еще больше укрепятся с реализацией TAP. Л.Ланциллотта сообщила, что правительство Италии оказывает необходимую поддержку проекту и выразила уверенность, что TAP будет готов принять азербайджанский газ на территории Италии в 2020 году.

В ходе встречи также отмечалось, что перспективы расширения Южного газового коридора усилят позиции Италии. Кроме того, было сообщено, что по проекту TAP на сегодня выполнено 60% работ, а истечение в 2020 году срока действия долгосрочного контракта на поставку из Алжира в Италию 35 млрд. кубометров газа в год повысит роль газопровода TAP. Было подчеркнуто, что все эти факторы, наряду с увеличением стратегической значимости проекта также диктуют необходимость реализации всех работ в соответствии с графиком.