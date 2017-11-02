S"P понизило рейтинг SOCAR

2017-11-02 16:09 | www.apa.az | 7

Служба кредитных рейтингов Standard&Poors понизила долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинги выпусков ценных бумаг SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) до уровня «BB-» с «BB».

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на сообщение агентства, прогноз рейтинга – «стабильный». Кроме этого, S&P исключило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг SOCAR из списка CreditWatch Negative.

«Понижение рейтинга отражает наше мнение о том, что государственная поддержка может оказаться недостаточной для компенсации рисков, связанных с высокой и растущей задолженностью SOCAR, высокими капитальными расходами, агрессивной финансовой политикой», - отмечается в сообщении.

При этом агентство полагает, что государство при необходимости окажет должную поддержку SOCAR, так как компания является для правительства «ключевым активом в нефтегазовом секторе». S&P рассматривает увеличение доли SOCAR в проекте разработки блока Азери-Чираг-Гюнешли до 25% с 11,6%, как «четкий признак продолжающейся поддержки компании».

Агентство подчеркивает, что SOCAR подвержена рискам, связанным со слабой банковской системой Азербайджана. При этом агентство отмечает, что недавние проблемы, связанные с реструктуризацией внешних обязательств Международного банка Азербайджана, оказали на SOCAR ограниченное влияние. «Мы также считаем, что компания сталкивается с определенными валютными рисками, так как большая часть ее долга и капвложений номинированы в долларах США. Стабильный прогноз отражает наше ожидание того, что ликвидность SOCAR останется управляемой».

S&P считает, что повышение рейтингов SOCAR в ближайшие два года остается ограниченным, учитывая существенный долг компании.