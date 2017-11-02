Министр: Присоединение Армении к проекту Баку-Тбилиси-Карс имеет свое условие

2017-11-02 14:14 | www.oxu.az | 3

«Будет создана оперативная компания в связи с железнодорожной линией Баку-Тбилиси-Карс. Эта компания будет принимать решение о том, какая продукция и каким образом будет производиться».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на пресс-конференции после встречи с главой МИД Черногории Срджаном Дармановичем заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.



«Наше условие в связи с присоединением Армении к этому проекту заключается в том, что в первую очередь должен быть урегулирован конфликт, а войска выведены с наших оккупированных земель. Затем уже для сотрудничества и соседства можно будет использовать любые условия. Азербайджан не оккупировал территории ни одной страны», - сказал министр.

Н.О.

