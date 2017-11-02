2017-11-02 16:41 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - В Баку пройдет трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф 20 декабря прибудет в Азербайджан с официальным визитом, сообщил в четверг Trend дипломатический источник.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана совершит визит для участия в трехсторонней встрече с азербайджанским и турецким коллегами – Эльмаром Мамедъяровым и Мевлютом Чавушоглу.
На трехсторонней встрече министров планируется обсуждение региональных проблем и перспектив развития взаимоотношений.
(Автор: Фархад Данешвар. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)