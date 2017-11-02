Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с членами группы дружбы Франция- Азербайджан Национальной ассамблеи (ФОТО) (версия 2)

2017-11-02 16:43 | www.trend.az | 5

16:27

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в четверг встретилась с членами группы дружбы Франция-Азербайджан Национальной ассамблеи Франции.

Поприветствовав гостей, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила Пьера Алена Рафана с назначением на должность главы группы дружбы Франция-Азербайджан и пожелала ему успехов в деятельности.

Мехрибан Алиева, сказав, что, являясь депутатом Милли Меджлиса, руководила группой дружбы Азербайджан-Франция, отметила, что деятельность группы является импульсом для расширения связей между странами.

«Верю, что благодаря дальнейшей деятельности потенциал наших связей будет использован еще лучше», - отметила Первый вице-президент Азербайджана, добавив, что это будет способствовать дальнейшему укреплению отношений.

Мехрибан Алиева подчеркнула, что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией, довела до внимания, что за прошедшие годы между странами развивалось сотрудничество.

Первый вице-президент сказала, что Азербайджан в отношениях с Францией придает значение всем сферам. Особо подчеркнув гуманитарную сферу среди приоритетов страны, Мехрибан Алиева сказала, что за последние годы в этой сфере достигнуты большие успехи.

Коснувшись сотрудничества в образовательной сфере, Первый вице-президент Азербайджана рассказала о крупных проектах, реализуемых двумя странами в этом направлении. Она отметила, что в стране функционируют Французский лицей, Французско-Азербайджанский университет и это служит развитию и образовательной системы Азербайджана, и двусторонних связей.

Мехрибан Алиева напомнила, что в последние годы между различными городами Франции и Азербайджана налажено хорошее сотрудничество, подписаны соглашения о побратимстве городов, отметила, что первые шаги в этом направлении были предприняты в культурной сфере и что реализуемые проекты были нацелены на популяризацию Азербайджана в регионах Франции.

Первый вице-президент Азербайджана оценила предпринимаемые в этой сфере шаги как явление, положительно влияющее и на экономические связи.

Мехрибан Алиева отметила налаживание успешного сотрудничества во многих сферах и в то же время подчеркнула наличие большого потенциала. Она выразила надежду на то, что, используя этот потенциал, еще больше укрепятся дружественные отношения между нашими странами и народами.

Выразив надежду на то, что первый визит Пьера Алена Рафана в нашу страну пройдет успешно, Мехрибан Алиева пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности.

Руководитель группы дружбы Франция-Азербайджан Пьер Ален Рафан сказал, что в период деятельности на этой должности будет усердно трудиться для углубления сотрудничества между странами.