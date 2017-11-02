ОБСЕ выразила удовлетворение в связи с решением о прекращении уголовного дела в отношении Мехмана Алиева и информагентства «Туран»

2017-11-02 16:30 | www.apa.az | 5

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир поприветствовал решение о прекращении уголовного дела в отношении информационного агентства «Туран» и его директора Мехмана Алиева.

Как сообщает АПА, об этом говорится в распространенном на сайте ОБСЕ заявлении. «Я приветствую этот положительный шаг. Надеюсь, что агентство в скором времени продолжит свое важное дело и в дальнейшем будет работать без какого-либо давления», - отмечается в заявлении.

Отметим, в распространенной Министерством налогов 25 августа информации говорится, что на основе результатов проверки в ООО «Информационное агентство Туран», проведенной с целью выявления наличия налоговых рисков и случаев уклонения от уплаты налогов, по факту уклонения от уплаты в госбюджет налогов в крупном размере в Следственном управлении Департамента предварительного расследования налоговых преступлений было возбуждено уголовное дело по статье 213.1 (уклонение от уплаты налогов). В отношении Мехмана Алиева было возбуждено уголовное дело по статьям 192.1 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана.

Сегодня Генпрокуратура направила Мехману Алиеву официальное уведомление о прекращении уголовного дела. В письме говорится, что уголовное дело в отношении ООО «Информационное агентство Туран», которое велось по статьям 192.2.2, 213.1 и 308.1 УК Азербайджанской Республики, прекращено.