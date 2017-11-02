Появилось тюремное видео «Годжи» – ВИДЕО

2017-11-02 14:25 | www.oxu.az | 5

Появилось видео убитого при попытке задержания криминального авторитета, сделанное в Кюрдаханской тюрьме.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Unikal.org, на видео пришедшие к Этибару Мамедову люди интересуются его жизнью в тюрьме и обсуждают планы на будущее.

Один из посетителей рассказывает, что находится под условным арестом. Он признается, что дал взятку, чтобы остаться на свободе.

Затем « Годжа» требует позвать в суд человека, имя которого не называется: «Постарайся его привести. Скажи, что «Годжа» хочет видеть тебя в суде».

Этибар Мамедов также попросил одного из посетителей передать привет ребятам из Сулутепе