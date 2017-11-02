В Верховный суд России обратились по поводу ВАК

2017-11-02 14:32 | www.oxu.az | 5
В Верховный суд России совершено обращение по поводу ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, сегодня адвокат ВАК представил в Президиум Верховного суда жалобу на решения суда первой инстанции и Апелляционной коллегии в связи с поднятым в Минюсте иском о ликвидации организации.
Напомним, что 15 мая Верховный суд РФ удовлетворил иск российского министерства юстиции о ликвидации общественной организации Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК) по причине несоответствия его устава российскому законодательству. 19 сентября Апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение о ликвидации ВАК.
Отметим, что ВАК был создан в 2001 году.