Осенний катализатор Надира Гафарзаде, или Человек дождя (ФОТО)

2017-11-02 16:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Осень – это прекрасная пора, преображающая природу до неузнаваемости. Пожелтевшие, налившиеся багрянцем листья, падающие с деревьев, холодные вечера, частый дождь…

И хотя у некоторых дождь ассоциируется с грустью и одиночеством, и даже сопровождается депрессией, у азербайджанского певца Надира Гафарзаде наблюдается необычный творческий подъем. В ближайшее время он представит сразу три клипа, чему и посвятил новую фотосессию, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнителя.

"Разве дождь – это не прекрасно? Он поливает землю, дает ей глоток воды и вселяет в нее жизнь. Дождь - один из самых сильных катализаторов эмоций человека. Он заставляет нас испытывать те эмоции, которые мы обычно прячем или сдерживаем. Для меня осень и дождь - это всегда радость, отличное настроение и море положительных эмоций…", - отметил Надир Гафарзаде.

(Автор: Вугар Иманов)