Глава МИД Ирана совершит визит в Азербайджан (версия 2)

2017-11-02 16:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф 20 декабря прибудет в Азербайджан с официальным визитом, сообщил в четверг Trend дипломатический источник.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана совершит визит для участия в трехсторонней встрече с азербайджанским и турецким коллегами – Эльмаром Мамедъяровым и Мевлютом Чавушоглу.

На трехсторонней встрече министров планируется обсуждение региональных проблем и перспектив развития взаимоотношений.

(Автор: Фархад Данешвар. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)