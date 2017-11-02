Кремль: Ведется подготовка к встрече Путина и Эрдогана

2017-11-02 16:52 | www.apa.az | 5

Ведется подготовка к встрече президентов России и Турции.

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Азербайджана, сообщил турецким журналистам о предстоящей в ближайшие недели встрече с Владимиром Путиным. Об этом пишет турецкая газета «Sabah». Эрдоган отметил, что обсудит с российским коллегой урегулирование нагорно-карабахского конфликта.