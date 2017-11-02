Порнозвезда Елена Беркова будет баллотироваться в президенты России

2017-11-02 14:38 | www.oxu.az | 5

Известная российская порноактриса Елена Беркова решила принять участие в президентских выборах в 2018 году, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Super.ru.

Таким образом, Беркова стала четвёртой женщиной в России, заявившей о желании побороться за пост главы государства. Ранее было известно о трёх кандидатах среди представительниц слабого пола: Ксении Собчак, Кате Гордон и Анфисе Чеховой.

Порнодиву совсем не смущает тот факт, что согласно Конституции РФ баллотироваться в президенты можно только с 35 лет. Берковой же только 32 года.

Н.Г.