Модели оценки социального и человеческого капитала в устойчивом развитии (ФОТО)

2017-11-02 16:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В UNEC в рамках "Месячника науки" продолжают проходить встречи с членами-корреспондентами Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), говорится в сообщении экономического университета, распространенном в четверг.

Второго ноября состоялась встреча профессорско-преподавательского состава, докторантов, молодых исследователей и магистров UNEC с профессором Горхмазом Имановым.

Член-корреспондент НАНА, доктор экономических наук, профессор Горхмаз Иманов выступил с докладом на тему "Модели оценки социального и человеческого капитала в устойчивом развитии". Пользуясь методами нечеткого множества и нечеткой логики, профессор рассказал о методах оценки социального и человеческого капитала на основе критериев Азербайджана. Подчеркнув, что устойчивое развитие обеспечивается экономической, социальной и экологической устойчивостью, Иманов отметил, что его важными критериями являются социальный и человеческий капитал.

Говоря об основах нечеткой логики в экономике (fuzzy logic), ученый отметил, что это новое направление экономико-математических методов, основу которого заложил всемирно известный азербайджанский ученый Лютфи Заде. Ученый рассказал о моделях человеческого и социального капитала, национальных критериях устойчивого развития, раскрыв показатели модели социально-экономической безопасности, проанализировал эти показатели по всему миру и Азербайджану.

В конце доклада, назвав нечеткую логику в экономике наукой будущего, Иманов пожелал молодежи проявлять интерес к этой науке.

После встречи профессор Горхмаз Иманов был награжден Почетной грамотой за свое выступление в "Месячнике науки" UNEC.